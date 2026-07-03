Εβάν Φουρνιέ: Ψάχνει τον καλύτερο τατουατζή στην Ελλάδα
Μετά από μία ιστορική σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, o Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις διακοπές του και ξεκουράζεται, προκειμένου να επιστρέψει με «γεμάτες μπαταρίες» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Γάλλος σταρ που είναι αρκετά δραστήριος στα social media, έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ». Αυτή τη φορά, δεν είχε να κάνει με κάτι αγωνιστικό, αλλά με... τατουάζ.
Συγκεκριμένα ο Φουρνιέ, ρώτησε τους διαδικτυακούς του φίλους, να του πούνε για το ποιος είναι ο καλύτερος τατουατζής στην Ελλάδα.
Η ανάρτηση του Φουρνιέ
Best tattoo artist in Greece?— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 3, 2026
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