Ολυμπιακός: Ιστορική επιθετική παράσταση στο ΣΕΦ και νέο ρεκόρ πόντων σε τελικό!
Το βράδυ του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ είχε διπλή σημασία για τον Ολυμπιακό. Από τη μία οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα στη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάνοντας το 2-1 και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στον τίτλο, ενώ από την άλλη, έγραψαν ιστορία με την παραγωγικότητά τους στην επίθεση.
Οι 102 πόντοι που σημείωσε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση του Ολυμπιακού σε τελικό πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ τους, το οποίο κρατούσε μόλις από τη φετινή σεζόν και συγκεκριμένα από τον τρίτο τελικό του 2025, όταν είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 99-88 ξανά του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα, ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με ένα εκρηκτικό τελευταίο δεκάλεπτο. Οι 32 πόντοι που σημείωσαν στην τέταρτη περίοδο αποτελούν την τρίτη καλύτερη επίδοσή τους σε τελικούς από το 2001, όταν και το ελληνικό πρωτάθλημα υιοθέτησε τη μορφή των τεσσάρων δεκαλέπτων.
Ο @Olympiacos_BC σε ρεκόρ πόντων σε τελικό‼— GBL (@StoiximanGBL) June 9, 2026
Έκανε το 2-1 στη σειρά τελικών της #StoiximanGBL συνδυάζοντας τη νίκη του με την κορυφαία επίδοση πόντων του σε τελικό. Με τους 102 που είχε στο Game 3 ξεπέρασε τους 99 που είχε στον εκτός έδρας, 3ο τελικό του 2025 (88-99). (1/2) pic.twitter.com/HaVntTx0hf
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