Ο Ολυμπιακός δεν έκανε απλώς το 2-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά σημείωσε ιστορική επιθετική επίδοση, σημειώνοντας το μεγαλύτερο σκορ τους σε τελικό πρωταθλήματος.

Το βράδυ του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ είχε διπλή σημασία για τον Ολυμπιακό. Από τη μία οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα στη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάνοντας το 2-1 και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στον τίτλο, ενώ από την άλλη, έγραψαν ιστορία με την παραγωγικότητά τους στην επίθεση.

Οι 102 πόντοι που σημείωσε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση του Ολυμπιακού σε τελικό πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ τους, το οποίο κρατούσε μόλις από τη φετινή σεζόν και συγκεκριμένα από τον τρίτο τελικό του 2025, όταν είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 99-88 ξανά του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με ένα εκρηκτικό τελευταίο δεκάλεπτο. Οι 32 πόντοι που σημείωσαν στην τέταρτη περίοδο αποτελούν την τρίτη καλύτερη επίδοσή τους σε τελικούς από το 2001, όταν και το ελληνικό πρωτάθλημα υιοθέτησε τη μορφή των τεσσάρων δεκαλέπτων.