Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η no-look συνεργασία Βεζένκοβ - Μιλουτίνοφ
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Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ συνεργάστηκαν με κλειστά... μάτια, με τον Βούλγαρο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» να πασάρει χωρίς να βλέπει στον Σέρβο ψηλό.
Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα, έκανε ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Συγκεκριμένα ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων», πάσαρε χωρίς να βλέπει στον Σέρβο σέντερ και αυτός με τη σειρά του κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των «πρασίνων».
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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