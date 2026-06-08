Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του Game 4
Ολοκληρώθηκε ο τρίτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και η σειρά μεταφέρεται στο Telekom Center Athens για το Game 4.
Η αναμέτρησηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 10/6 στις 21:00 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα των τελικών
Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)
Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00)
Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.