Δείτε τη μέρα και την ώρα του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.

Ολοκληρώθηκε ο τρίτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και η σειρά μεταφέρεται στο Telekom Center Athens για το Game 4.

Η αναμέτρησηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 10/6 στις 21:00 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00)

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)