Ο Λάντριους Χόρτον είναι ο «εκλεκτός» του Βαγγέλη Ζιάγκου για τη Μύκονο στην περιφέρεια της ομάδας τη νέα χρονιά.

Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Λάντριους Χόρτον (28χρ., 1.93) βρίσκεται η Μύκονος, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η οποία προχωράει το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι σε συζητήσεις με τους Μυκονιάτες το τελευταίο διάστημα και οι δυο πλευρές φαίνεται πως έχουν έρθει πολύ κοντά, ώστε να δώσουν τα χέρια και να πορευτούν μαζί τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος έχει μελετήσει πολύ την περίπτωση του Λάντριους Χόρτον και θεωρεί πως είναι η καλύτερη επιλογή για την περιφέρεια της ομάδας του.

Ο 28χρονος Αμερικανός που κατέκτησε το ENBL με την ομάδα του, τη Ντζίκι Βαρσοβίας είχε τη φετινή σεζόν σε 37 αγώνες 18.3 πόντους μέσο όρο, 4.2. ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1.5 κλέψιμο σε 30.7 λεπτά συμμετοχής.

Στο μεταξύ, στις δυο αναμετρήσεις με τον Ηρακλή στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του ENBL είχε σημειώσει 12 πόντους στον αγώνα που διεξήχθη στην Πολωνία και κέρδισε (87-75) η ελληνική ομάδα, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε στο «Ιβανώφειο» ήταν καταπληκτικός καθώς οδήγησε τη Ντζίκι στη νίκη (84-83) με τον ίδιο να σημειώνει 27 πόντους.

Οι διαπραγματεύσεις του Λάντριους Χόρτον με την ομάδα της Μυκόνου είναι σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την επισημοποίηση της συμφωνίας των δυο πλευρών.



