Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποδοκιμάστηκε ο Φουρνιέ στην είσοδό του στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το δεύτερο ματς της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL (21:00) στο Telekom Center Athens.
Χωρίς προβλήματα πραγματοποιήθηκαν οι αφίξεις των δύο ομάδων στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες αποδοκιμασίες κατά την είσοδο των «ερυθρόλευκων» παικτών στον αγωνιστικό χώρο.
Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ όταν εμφανίστηκε στο glass Floor αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους του τριφυλλιού.
Δείτε το βίντεο
💥 Αποδοκιμασίες σε Φουρνιέ από τους φίλους του Παναθηναϊκού!#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/NeW09RLIDU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
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