Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποδοκιμάστηκε ο Φουρνιέ στην είσοδό του στο T-Center

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποδοκιμάστηκε ο Φουρνιέ στην είσοδό του στο T-Center
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Ο Εβάν Φουρνιέ αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το δεύτερο ματς της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL (21:00) στο Telekom Center Athens.

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιήθηκαν οι αφίξεις των δύο ομάδων στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες αποδοκιμασίες κατά την είσοδο των «ερυθρόλευκων» παικτών στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ όταν εμφανίστηκε στο glass Floor αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους του τριφυλλιού.

Δείτε το βίντεο

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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