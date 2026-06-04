Προμηθέας: Εξετάζει την περίπτωση του Σι Τζέι Μπράις
Έναν γνώριμο του ελληνικού μπάσκετ τον Σι Τζέι Μπράις (30χρ., 1.96) παρακολουθεί στενά ο Προμηθέας για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής. Σύμφωνα με πληροφορίες ο προπονητής της ομάδας της Πάτρας Γιώργος Βόβορας περνάει από το «μικροσκόπιο» τον Αμερικανό γκαρντ που πέρσι (2024-2025) αγωνίστηκε στην ΑΕΚ αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.
Ο Σι Τζέι Μπράις που αγωνίστηκε σε 8 αναμετρήσεις με την Ούκινς Καζάν στη VTB United είχε 10.4 πόντους μέσο όρο, 4.4 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα σε 27.3 λεπτά συμμετοχής.
Βέβαια, ένας τραυματισμός που είχε ο Αμερικανός άσος αναγκάζει τον Γιώργο Βόβορα να μελετήσει ενδελεχώς την περίπτωση του πριν προχωρήσει. Είναι ένας ποιοτικός παίκτης που μπορεί να βοηθήσει περιφερειακά τον Προμηθέα, αλλά η περίπτωση του θα ολοκληρωθεί εφόσον είναι ιατρικά απόλυτα έτοιμος.
Στο μεταξύ, οι Πατρινοί έχουν συμφωνήσει με τον Τζόιρντον Νίκολας (27, 2.05 μ) ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα κοντά στο καλάθι. Την περσινή σεζόν ο Αμερικανός άσος αγωνίστηκε στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην Μακάμπι Ραμάτ Γκαν με 12.8 πόντους και 9.4 ριμπάουντ ανά αγώνα. Είναι μια πολύ καλή επιλογή και ο Γιώργος Βόβορας «χτίζει» με αυτό τον τρόπο την ρακέτα της ομάδας του για τη νέα σεζόν.
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