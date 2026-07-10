Πρόεδρος Προμηθέα: «Όλες οι συκοφαντίες, θα καταρρεύσουν άμεσα σαν χάρτινος πύργος»

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Χρήστος Μήλας, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις εξελίξεις που υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής.

Ο Χρήστος Μήλας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε στις αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής, καθώς και τις εξελίξεις που υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον Προμηθέα.

Τόνισε επίσης πως η ομάδα της Πάτρας θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν, καθώς και στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ξέραμε εδώ και δύο μήνες ποια θα είναι η απόφαση της επιτροπής. Δεν νιώσαμε έκπληξη και όπως βλέπετε όλο αυτό το διάστημα φτιάχνουμε κανονικά την ομάδα μας για τη νέα σεζόν, γιατί πολύ απλά η απόφαση αυτή δεν μας εμποδίζει, γιατί θα πέσει. Όπως αναφέρει και η σχετική παροιμία, με αφορμή την ανακοίνωση της ΚΑΕ Αμαρουσίου, “θέλει η εκδιδόμενη να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει”. Όπως όλοι καταλάβατε, στόχος δεν είναι ο Προμηθέας για εκείνους, αλλά η ΕΟΚ, την οποία προσπαθούν να πολεμήσουν μέσω του Προμηθέα, επειδή ο Βαγγέλης Λιόλιος προέρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας.

Ο Προμηθέας θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, θα είναι ακόμα πιο ισχυρός και όσα λέγονται μας δίνουν κίνητρο για να συνεχίσουμε και να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Απλά από εδώ και πέρα οι συκοφάντες και όσοι προσβάλλουν ανθρώπους του συλλόγου, που μοχθούν καθημερινά και δίνουν τη ζωή τους για τον σύλλογο, θα ξεμπροστιάζονται με τον τρόπο που τους αξίζει και τίποτα δεν θα μένει αναπάντητο. Όλες οι συκοφαντίες, θα καταρρεύσουν άμεσα σαν χάρτινος πύργος».

