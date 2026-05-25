Αυτοί είναι οι έξι ξένοι που θα επιστρατεύσει η ΑΕΚ για το Game 3 απέναντι στον Άρη με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη για τον τρίτο αγώνα των playoffs της Stoiximan GBL (25/05, 19:00) με τον νικητή να προκρίνεται στους ημιτελικούς όπου και θα συναντήσει τον Ολυμπιακό.

Η Ένωση επιστράτευσε όλες της τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τους Θεσσαλονικείς με τον Ντράγκαν Σάκοταν να μην κάνει αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις αφήνοντας εκτός τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ: Γκρέι, Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Νάναλι και Μπάρτλεϊ.