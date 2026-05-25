ΑΕΚ: Η εξάδα των ξένων για το Game 3 κόντρα στον Άρη
Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη για τον τρίτο αγώνα των playoffs της Stoiximan GBL (25/05, 19:00) με τον νικητή να προκρίνεται στους ημιτελικούς όπου και θα συναντήσει τον Ολυμπιακό.
Η Ένωση επιστράτευσε όλες της τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τους Θεσσαλονικείς με τον Ντράγκαν Σάκοταν να μην κάνει αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις αφήνοντας εκτός τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.
Η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ: Γκρέι, Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Νάναλι και Μπάρτλεϊ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.