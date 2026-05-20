Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ σημαντικό ματς με τον Άρη στη SUNEL Arena και Νίκος Καρφής γράφει για τον τρόπο που πρέπει να το προσεγγίσει για να μεγαλώσει τη σεζόν της.

Όσο και να θέλει ο οργανισμός και οι άνθρωποι της ΑΕΚ, δεν γίνεται να ξεχάσουν όσα έγιναν στη Μπανταλόνα και στον τελικό του Final Four. Το είπε ξανά και ο Σάκοτα στις δηλώσεις του μετά το ματς με τον Άρη. H πληγή δεν θα επουλωθεί ποτέ όσες μέρες, όσα χρόνια και αν περάσουν.

Θα το κουβαλά πάντα μαζί της η Ένωση. Ήταν άψογη στον ημιτελικό με Μάλαγα, ήταν εξαιρετική για 30 λεπτά κόντρα στην Ρίτας στον τελικό, αλλά μετά το πράγμα στράβωσε και είδαμε να συμβαίνει κάτι απίθανο. Μια ανατροπή που γίνεται μία στις 1000.

Η Βασίλισσα παρόλα αυτά πρέπει να προσπαθήσει να το ξεχάσει για λίγο και να επικεντρωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον... τελικό με τον Άρη (25/5, SUNEL Arena). Με τη σειρά στο 1-1 η ομάδα του Σάκοτα καλείται να προσεγγισει με ηρεμία και προσήλωση το ματς, να το προετοιμάσει σωστά και να βγάλει στο παρκέ ενέργεια και ποιότητα.

Απαιτείται να περάσει στα ημιτελικά

Όσο και αν δεν χωνεύεται η απώλεια του BCL, η ΑΕΚ πρέπει να προχώρησει και να γλυκάνει τη σεζόν της. Πρέπει να αποκλείσει τον Άρη, αφού έχει και το πλεονέκτημα έδρας και μετά να κάνει ότι καλύτερο μπορεί κόντρα στον πιο ποιοτικό Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ στο Game 1 έλεγξε το ματς στη μεγαλύτερη διάρκεια του, ωστόσο στα τελευταία λεπτά έπαθε ένα μικρό black out που ευτυχώς δεν στοίχισε. Στο ματς του Nick Galis Hall πάλεψε να σκουπίσει τη σειρά αλλά λύγισε στο τέλος.

Η Ένωση κυκλοφόρησε με εξαιρετικό τρόπο τη μπάλα σε αρκετές περιπτώσεις και αυτό θα πρέπει να το κρατήσει και ενόψει του Game 3. Τελείωσε το ματς με 26 ασίστ παρακαλώ έναντι 14 του Άρη αλλά δεν ήρθε η νίκη.

Σίγουρα πρέπει να σφίξει την άμυνα της και να παρουσιαστεί βελτιωμένη στο Game 3 που θα κριθεί η πρόκριση. Ο Άρης είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα και οι 91 πόντοι παθητικό της Ένωσης στο Game 2 είναι...καμπανάκι.

Η ΑΕΚ πρέπει να μεγαλώσει τη σεζόν της και να παίξει στα ημιτελικά, εκεί που είναι αουτσάιντερ κόντρα στον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ κρίμα ο τρόπος που έχασε το BCL, θα είναι πολύ σκληρό για την προσπάθεια και τη δουλειά που έχει κάνει όλος ο οργανισμός μέσα στη σεζόν να μην φτάσει στα ημιτελικά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

H σεζόν δεν έχει τελείωσει ακόμα και δεν πρέπει να τελειώσει τη Δευτέρα. Μην αδικήσει η ΑΕΚ την σπουδαία προσπάθεια που έχει κάνει όλη τη σεζόν.

Ο ανεβασμένος Χαραλαμπόπουλος

Εκεί που δεν γίνεται να μην σταθώ είναι στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ένα παιδί που παρουσιάζεται όλο και καλύτερος όσο πάμε προς το τέλος της σεζόν. Δυσκολεύτηκε λίγο στο ξεκίνημα του στην ΑΕΚ, αλλά όσο περνούσε ο καιρός πατούσε γερά στα πόδια του και κόντρα στον Άρη έκανε την κορυφαια του εμφάνιση με τη φανέλα της Ένωσης.

Μετά το τέλος της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Αρμς, ο Χαραλαμπόπουλος άρχισε να ξεκινά στην βασική πεντάδα κάτι που του έκανε καλό και στην ψυχολογία του. Ένα παιδί με τεράστιο ταλέντο που έχει σταθεί άτυχο με κάποιους τραυματισμούς στην καριέρα του.

Απέναντι στον Άρη ήταν απολαυστικός και με τρομερή αυτοπεποίθηση τα... διέλυσε όλα κάνοντας πολλά ρεκόρ.

Ο φόργουορντ της «Ένωσης» ήταν ο πρώτος σκόρερ στον αγώνα, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους (5/9 δίποντα, 5/7 τρίποντα και 5/6 βολές), κάνοντας ρεκόρ πόντων στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς και σε εύστοχα τρίποντα.

Επίσης, οι 28 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης, αποτελούν νέο επίτευγμα για τον ίδιο, καθώς στο παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Άρη τη σεζόν 2017-18 είχε 16 πόντους με 20 βαθμούς αξιολόγησης.

Σίγουρα θα είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά του Σάκοτα στο κρίσιμο Game 3 κόντρα στον Άρη τη Δευτέρα 25 Μάη.

ΥΓ: Εύχομαι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ να στηρίξουν την ομάδα στο κρίσιμο Game 3 και να βρεθούν πολύ περισσότεροι στη SUNEL Arena σε σχέση με το πρώτο ματς. Το αξίζουν οι παίκτες, ο Σάκοτα, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά για το καλό της ΑΕΚ. Ο κόσμος της Ένωσης έχει δείξει τι μπορεί να κάνει στο παρελθόν, μετατρέποντας τη SUNEL Arena σε... κάστρο σε κρίσιμα ματς της σεζόν. Ελπίζω να το δω ξανά κόντρα στον Άρη! Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τρέχουν και η ΑΕΚ πρέπει να δείξει με κάθε τρόπο δυνατή και έτοιμη για τη νέα εποχή.