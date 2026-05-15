Δείτε την 12άδα του Παναθηναϊκού για το Game 1 της Α' φάσης των Playoffs στην Stoiximan GBL κόντρα στη Μύκονο.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο «Telekom Center Athens» τη Μύκονο για την πρεμιέρα των Playoffs στην Stoiximan GBL. Όπως έγινε γνωστό δεν είναι διαθέσιμοι οι Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ οι οποίοι και αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Εκτός είναι και ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στο ρόστερ για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως επίσης και ο Κώστας Σλούκας. Έτσι λοιπόν ο Εργκίν Άταμαν επέλεξε την 12άδα για το πρώτο ματς της A' φάσης στην ελληνική postseason.

Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.