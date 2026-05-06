ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσώχου»
Μέσω επίσημης ανακοίνωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του Σταύρου Τσώχου.
Ο Σταύρος Τσώχος έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το ελληνικό αθλητικό ρεπορτάζ για δεκαετίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσώχου για την απώλειά του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».
🕊️ Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσώχου για την απώλειά του.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 6, 2026
