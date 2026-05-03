Ξανθόπουλος: «Στο τρίτο δεκάλεπτο σκόραραν 16 πόντους και είχαν 11 βολές»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για την ήττα του Περιστερίου απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Game 1 των προημιτελικών των Play Offs.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, μετά την ήττα του Περιστερίου από τον ΠΑΟΚ, μίλησε για το μας και στάθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο και το γεγονός πως ο «Δικέφαλος» είχε 16 πόντους με 11 βολές.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και για τη νίκη σήμερα και για το ότι έπαιξε πάλι σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελαν όλοι, αλλά είναι μία σημαντική διάκριση για την ομάδα. Γενικότερα, είναι σημαντικό όλες οι ομάδες οι ελληνικές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να έχουν επιτυχίες γιατί είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Παίξαμε αντίπαλοι, μακάρι να ήμασταν εμείς στον τελικό, αλλά προφανώς και ο ΠΑΟΚ το άξιζε παραπάνω από εμάς.

Για να κερδίσεις εδώ πρέπει να έχεις καλά ποσοστά, να ελέγξεις την δύναμη του ΠΑΟΚ που είναι τα επιθετικά ριμπάουντ, που στο πρώτο ημίχρονο δε το κάναμε, είχαν πάρει έξι επιθετικά ριμπάουντ. Και ποιο είναι το θέμα με αυτό; Όταν παίρνεις επιθετικά ριμπάουντ είναι έτσι η λειτουργία του ΠΑΟΚ που έχει second chance πόντους, έχει υψηλή αποδοτικότητα σε αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο τα ελέγξαμε, κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο. Και για αυτό είναι και το μόνο δεκάλεπτο που έχουμε κερδίσει. Συν το ότι ήμασταν άστοχοι με 5/20 τρίποντα, μία ομάδα που γενικά σουτάρει και ήταν τρίποντα που θέλαμε να τα πάρουμε. Και αυτό είπα στα παιδιά στα αποδυτήρια. Ότι δεν έχω παράπονο για το πώς γυρίσαμε την μπάλα, βγάλαμε τα σουτ που θέλαμε, αλλά πρέπει να τα βάλετε, έτσι είναι το μπάσκετ. Δυστυχώς τα χάσαμε. Σίγουρα η διαφορά στις βολές, έχει σουτάρει 29 ο ΠΑΟΚ και ήταν εύστοχος, έχει βάλει 26. Και εμείς έχουμε 8/13. Εμείς ήμασταν πιο σκληροί πάνω στην μπάλα και δώσανε παραπάνω φάουλ σε εμάς. Είναι λογικό να σουτάρει τόσες βολές ο ΠΑΟΚ, να είναι εύστοχος. Εμείς ήμασταν άστοχοι στα τρίποντα. Αυτό βοήθησε στο να πάρει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι.

Έχουμε την Τετάρτη το παιχνίδι στην έδρα μας, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Ελπίζω να μην είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για εμάς. Όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει φέτος, όλος ο οργανισμός του Περιστερίου αξίζει να έρθει ο κόσμος να μας δει, να μας στηρίξει και να είμαστε καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ να φέρουμε την σειρά εδώ πέρα. Αν είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ καλώς να περάσει ο ΠΑΟΚ και να δούμε τι μέλλει γενέσθαι μετά για εμάς».

Για το αν περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ θα άντεχε μέχρι το τέλος: «Με ρώτησαν και στην τηλεόραση για αυτό. Αρχικά, δεν αλλάξαμε κάτι σε σχέση με τα παιχνίδια που έχουμε παίξει με τον ΠΑΟΚ, που τους έχουμε κερδίσει κιόλας δύο φορές. Είχαμε την ίδια τακτική, δεν νομίζω πως υπάρχουν εκπλήξεις. Όπως και νομίζω ότι ο κόουτς Μπούτσκος δεν άλλαξε κάτι. Τώρα για την κούραση, εμείς παρακαλάγαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση του Eurocup γιατί η ομάδα είναι έτσι χτισμένη που ήθελε τα δύο παιχνίδια. Οπότε, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με την πολυτέλεια που έχει να έχει επτά ξένους και να βγάζει έξω, δεν νομίζω να έχει ο Μπέβελρι κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ακόμα και αυτό είναι πολυτέλεια, να θεωρείται ο ΠΑΟΚ κουρασμένος. Δεν παίξαμε Σάββατο, παίξαμε Κυριακή, είχε ένα ταξίδι την Πέμπτη και νομίζω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει σε αυτά τα παιχνίδια δύο χρονιές τώρα, να έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Από την στιγμή που δεν αλλάξαμε κάτι, και δεν χρειάζεται να αλλάξουμε γιατί είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ, δεν αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι, αν ήμασταν πιο εύστοχοι στο τρίποντο θεωρώ ότι θα είχαμε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πάρουμε το παιχνίδι. Δε το συζητώ πως είναι μία πολύ καλή ομάδα και ότι έχει ποιοτικούς παίκτες. Αλλά παίζει τεράστιο λόγο ότι ήμασταν άστοχοι με σουτ που θέλαμε».

Για το ότι δεν έπαιξε σκληρά στην άμυνα για μεγάλα διαστήματα η ομάδα του: «Άμα δε το είδες σε πολλά διαστήματα πώς γίνεται να έχουμε κάνει τόσα φάουλ; Στο τρίτο δεκάλεπτο σκόραραν 16 πόντους και είχαν 11 βολές και είναι και το δεκάλεπτο που κερδίσαμε. Χωρίς να λέω ότι δεν έχουμε κάνει φάουλ. Ήμασταν σε όλο το παιχνίδι σκληροί. Ίσως στην αρχή του παιχνιδιού, εκεί που κερδίζαμε κιόλας, να ήμασταν 1-2 βήματα πίσω σε σχέση με τους παίκτες του ΠΑΟΚ στις αντιδράσεις μας. Δεν νομίζω ότι δεν ήμασταν σκληροί στο παιχνίδι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει τεράστια δύναμη και το έχει αποδείξει με Μούρθια, Μπιλμπάο που έχουν μέγεθος. Έχει τεράστια δύναμη στο επιθετικό ριμπάουντ και βάζουν πόντους δεύτερης ευκαιρίες. Σήμερα έχουν 16 πόντους, έχοντας στο δεύτερο ημίχρονο μόνο 4 επιθετικά ριμπάουντ. Με 10 επιθετικά ριμπάουντ, έχουν βάλει 16 πόντους. Καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό είναι ένα μεγάλο συν για την ομάδα του ΠΑΟΚ και ένα μεγάλο μείον για την δική μας ομάδα. Όταν ελέγξαμε αυτό το κομμάτι, που είχαμε πει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και είναι δύσκολο γιατί έχει μέγεθος ο ΠΑΟΚ, ήταν το μόνο δεκάλεπτο που κερδίσαμε. Το τρίτο δεκάλεπτο».

Για το αν η προσέγγιση για το επόμενο ματς είναι αγωνιστική ή πνευματική: «Αυτό που είπα στα παιδιά είναι μία έκφραση στην Αμερική: “You have to keep your head above the water”. Πρέπει να κρατήσουμε τα κεφάλια μας πάνω από το νερό και είναι περισσότερο πνευματική. Πνευματικά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τρεις μέρες μέχρι την Τετάρτη. Θα ξεκουραστούμε, θα δούμε τι κάναμε σωστά, που κάναμε αρκετά, δεν έχω παράπονο, αλλά κάναμε και λάθη. Θα δούμε τα λάθη, να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε, να μην τα ξανακάνουμε. Αν δεν κάνεις λάθη δεν μαθαίνεις, αλλά αυτά τα λάθη πρέπει να τα βελτιώσεις και να βρεις λύση, με ποιον τρόπο θα βελτιωθείς εκεί. Και να κρατήσουμε τα καλά σημεία. Δεν νομίζω να αλλάξουμε κάτι τρομερό, όπως δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει και ο ΠΑΟΚ».