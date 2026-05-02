Βαν Τούμπεργκεν: «Γνωρίζουμε καλά τον ΠΑΟΚ»

Έφτασε η ώρα των playoffs. Το Περιστέρι δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ (3/5, 16:00, ΕΡΤ2) στο πρώτο παιχνίδι των playoffs της Stoiximan GBL.

«Προφανώς ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν, στο πρωτάθλημα, αλλά και στο FIBA Europe Cup, οπότε τους ξέρουμε καλά. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά ανυπομονούμε για την πρόκληση» δήλωσε ο Βαν Τούμπεργκεν.

Όσο για τα σημεία που θα καθορίσουν την εξέλιξη του αγώνα με τον «δικέφαλο» ο Αμερικανός φόργουορντ, επισήμανε: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Να παίξουμε καλή άμυνα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, να τρέξουμε όποτε χρειαστεί και να ακολουθήσουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Οπότε, σε κάθε περίπτωση ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να εφαρμόσουμε το δικό μας στυλ παιχνιδιού, πιστεύω πως θα είναι ωφέλιμο για εμάς απέναντι στον ΠΑΟΚ».