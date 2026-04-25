Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο κατέφτασαν στο Παλέ, όπου και αποθεώθηκαν από τον κόσμο.

Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο στο Nick Gallis Hall (25/04, 18:15), με τους κυανέρυθρους να χρειάζονται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μείνει στην κατηγορία.

Η αναμέτρηση θα έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και του Θανάση Αντετοκούνμπο και της μητέρας του Βερόνικα. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Παλέ μαζί με τον καλό τους φίλο και ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Παράλληλα, συγκεντρωμένος κόσμος είχε μαζευτεί έξω από το γήπεδο για να αποθεώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχοντας ολοκληρώσει πρόωρα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τους Μπακς να έχουν αποκλειστεί από την post season.