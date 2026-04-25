Άρης - Πανιώνιος: Το πρωτότυπο σύνθημα των οπαδών για τον Αντετοκούνμπο
Ο Άρης φιλοξενεί τον Πανιώνιο για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους φίλους των Θεσσαλονικιών να τραγουδούν σύνθημα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Συγκεκριμένα οι οπαδοί των «κίτρινων» σκέφτηκαν ένα ευρηματικό σύνθημα για τον «Greek Freak» με αφορμή την παρουσία του στο Παλέ για τον αγώνα.
«Ρε Γιάννη,Γιάννη άντε τέλειωνε με το ΝΒΑ φτάνει, Έλα εδώ καλό μου παλικάρι για σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη», ήταν το σύνθημα των οπαδών του Άρη, δημιουργώντας μια φανταστική ατμόσφαιρα στο «Αλεξάνδρειο».
🟡⚫ «𝝦𝝚 𝝘𝝞𝝖𝝢𝝢𝝜 𝝖𝝢𝝩𝝚 𝝩𝝚𝝠𝝚𝝞𝝮𝝢𝝚 𝝡𝝚 𝝩𝝤 𝗡𝗕𝗔 𝝫𝝩𝝖𝝢𝝚𝝞, 𝝚𝝠𝝖 𝝚𝝙𝝮 𝝟𝝖𝝠𝝤 𝝡𝝤𝝪𝝥𝝖𝝠𝝞𝝟𝝖𝝦𝝞 𝝘𝝞𝝖 𝝢𝝖 𝝨𝝜𝝟𝝮𝝨𝝤𝝪𝝡𝝚 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝖𝝝𝝠𝝜𝝡𝝖 𝝨𝝩𝝤𝝢 𝝖𝝦𝝜»— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.