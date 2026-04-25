Οι φίλαθλοι του Άρη τραγούδησαν ένα ευρηματικό σύνθημα για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο «Αλεξάνδρειο».

Ο Άρης φιλοξενεί τον Πανιώνιο για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους φίλους των Θεσσαλονικιών να τραγουδούν σύνθημα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί των «κίτρινων» σκέφτηκαν ένα ευρηματικό σύνθημα για τον «Greek Freak» με αφορμή την παρουσία του στο Παλέ για τον αγώνα.

«Ρε Γιάννη,Γιάννη άντε τέλειωνε με το ΝΒΑ φτάνει, Έλα εδώ καλό μου παλικάρι για σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη», ήταν το σύνθημα των οπαδών του Άρη, δημιουργώντας μια φανταστική ατμόσφαιρα στο «Αλεξάνδρειο».