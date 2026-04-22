Μίλιτσιτς: «Δεν επιτρέπεται να μπαίνουμε έτσι στους αγώνες»
Αυτή η ήττα μπορεί να αποδειχθεί ανώδυνη για τους «κίτρινους» καθώς – διατηρώντας το +5 του πρώτου αγώνα – κράτησαν το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με το Περιστέρι. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον στην τελευταία αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας επικρατήσουν του Πανιωνίου στο Nick Galis Hall, αυτομάτως θα πάρουν και την 5η θέση και θα αντιμετωπίσουν τον 4ο (σ. σ. ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ) με μειονέκτημα έδρας.
Μετά την ήττα της ομάδας του, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς – μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ – είχε παράπονα για τη συμπεριφορά των παικτών του. «Δεν ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι και δεν είχαμε το επίπεδο συγκέντρωσης που θέλω. Δουλεύουμε πραγματικά σκληρά και δεν δικαιολογείται να ερχόμαστε και να παίζουμε χωρίς συγκέντρωσης. Είναι κάτι που πρέπει να το λύσουμε μπαίνοντας στα Playoff. Πρέπει να παλεύουμε από το πρώτο δευτερόλεπτο», είπε.
