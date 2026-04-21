Παναθηναϊκός - Μύκονος: Αλλαγή ώρας στο ματς του T-Center
Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στα Play Offs κόντρα στην Μονακό έφερε αλλαγή στο πρόγραμμα της τελέυταία αγωνιστικής της Basket League, με το ματς απέναντι στη Μύκονο να αλλάζει ημέρα.
Συγκεκριμένα, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μύκονο για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL θα διεξαχθεί Σάββατο (25/4) στις 16:00 αντί Κυριακής (26/4).
Θυμίζουμε πως η πρεμιέρα των Play Offs του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια την ερχόμενη Τρίτη (28/4).
