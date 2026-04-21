H KAE Άρης ανακοίνωσε τη διάθεση του συνόλου των εισιτηρίων που τέθηκαν προς διάθεσης για τον αγώνα (25/4) με τον Πανιώνιο στο Nick Galis Hall.

Μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθότι το Nick Galis Hall είναι σχεδόν γεμάτο σε κάθε παιχνίδι, έρχεται να επαναφέρει ένα σοβαρό και διαχρονικό ζήτημα για τον Άρη και φυσικά αυτό αφορά την αναγκαία αύξηση χωρητικότητας του θρυλικού Αλεξανδρείου. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι διατέθηκε το σύνολο των εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα (25/4) με τον Πανιώνιο αλλά το… ένα ακόμη sold out προφανέστατα δεν αποτελεί είδηση για τους «κίτρινους» καθώς και φέτος έχουν καταγραφεί αρκετά.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία δείχνει την ανάγκη να «τρέξουν» οι εξελίξεις για την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου. Το Gazzetta έχει αναφέρει ότι καιρό τώρα, οι επιτελείς της ΚΑΕ έχουν έτοιμο πλάνο και περιμένουν τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τη διευθέτηση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών για να προχωρήσουν στην επόμενη κίνηση. Αυτή προσβλέπει στην αύξηση της χωρητικότητας κατά περίπου 1500-2000 θέσεις καθώς είναι φανερό ότι η τωρινή χωρητικότητα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου.