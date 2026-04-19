Πρόταση γάμου έγινε στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Συγκεκριμένα μετά το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ένας φίλαθλος των «ερυθρολεύκων» αποφάσισε να... γονατίσει και να χαρίσει δαχτυλίδι στη σύντροφό του και να της κάνει πρόταση γάμου.

Η ίδια συγκινημένη απάντησε ναι, χαρίζοντας ένα ρομαντικό στιγμιότυπο στην αναμέτρηση.