Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία των Εφήβων, με τους Πειραιώτες να επικρατούν του Προμηθέα στον τελικό του Πανελληνίου με 72-65 και να κατακτούν τον τίτλο.

Σε έναν τελικό αντάξιο του επιπέδου της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβληθεί του Προμηθέα Πατρών με 72-65 και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία της τέταρτης περιόδου και «κλείδωσαν» τη νίκη, ολοκληρώνοντας ιδανικά την πορεία τους στη διοργάνωση.

Ο Χαϊδεμένος με 14 και ο Μπουζούλας με άλλους τόσους ήταν οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού. Από την άλλη, οι 26 πόντοι του Οικονομίδη δεν ήταν αρκετοί.

Με ένταση, δυνατές μονομαχίες και αρκετή νευρικότητα ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός, με τον Ολυμπιακό να προηγείται στο ημίχρονο με 33-28. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, με τον Χαϊδεμένο να ανοίγει το σκορ με τρίποντο (3-0), πριν ο Προμηθέας απαντήσει με βολές του Πούλου και τρίποντο του Οικονομίδη για το 5-3 (2’). Τα πρώτα λεπτά χαρακτηρίστηκαν από υψηλή ένταση και σκληρό παιχνίδι, με έξι φάουλ στα πρώτα τρία λεπτά.

Ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό κυρίως μέσα από την ενέργεια και τα επιθετικά ριμπάουντ, με τον Γκίκα να διαμορφώνει το 13-9 (7’), ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 15-10. Παρά το καλό ξεκίνημα, και οι δύο ομάδες ήταν άστοχες, με τον Ολυμπιακό να μετρά 6/20 προσπάθειες και τον Προμηθέα 3/14.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Προμηθέας μείωσε στον πόντο (15-14, 11’), όμως οι Πειραιώτες απάντησαν άμεσα (19-14, 12’ και 21-16, 13’), διατηρώντας τον έλεγχο. Ο Οικονομίδης κράτησε τον Προμηθέα κοντά στο σκορ με τρίποντο (21-19, 14’), αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε εκ νέου λύσεις και ανέβασε τη διαφορά (25-19, 15’ και 27-19).

Η πρώτη διψήφια διαφορά ήρθε στο 18’ με τον Μπουζούλα στον αιφνιδιασμό (29-19), αναγκάζοντας τον κόουτς Ντάγιο να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Προμηθέας αντέδρασε στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Οικονομίδη να μειώνει με τρίποντο (29-23) και τον Σταμούλο με δύο βολές να φέρνει τη διαφορά στους τέσσερις (29-25, 19’). Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο 33-28, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα, αλλά τον Προμηθέα να μένει κοντά και το παιχνίδι να παραμένει ανοιχτό για τη συνέχεια.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Προμηθέας μπήκε αποφασισμένος να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Οικονομίδης με τρίποντο μείωσε (33-31, 21’), ενώ ο Μέγγος ισοφάρισε από μακριά (35-35, 23’). Οι Πατρινοί πήραν προβάδισμα (37-35, 24’) και έφτασαν στο 39-35, «τρέχοντας» επιμέρους 11-2, που ανάγκασε τον κόουτς Παντελάκη να καλέσει τάιμ άουτ.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν άμεση. Ο Φυλακτάκης με καλάθι και φάουλ μείωσε (38-39, 25’), ενώ ο Δέδες ισοφάρισε (40-40). Ο Οικονομίδης συνέχισε να δίνει λύσεις με δύο τρίποντα για το 46-40 (26’), όμως οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στον αιφνιδιασμό με Μπουζούλα και Νικολάου (44-46, 27’). Το παιχνίδι απέκτησε εξαιρετικό ρυθμό, με συνεχείς εναλλαγές. Ο Μπουζούλας με καλάθι και φάουλ μείωσε στον πόντο (47-48, 28’), πριν ο Φυλακτάκης με buzzer beater τρίποντο ισοφαρίσει σε 53-53 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι (55-55, 32’ και 57-56, 34’), με τον Σκληρό να δίνει προβάδισμα στον Προμηθέα (60-56). Ο Μπουζούλας απάντησε άμεσα με τρίποντο (59-60) και λίγο αργότερα έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό (61-60, 35’). Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Πειραιώτες πήραν τον έλεγχο. Ο Φυλακτάκης έκανε το 63-60 (36’), ενώ ο Τουρής με επιθετικό ριμπάουντ ανέβασε τη διαφορά στο 66-60 (37’). Ο Προμηθέας προσπάθησε να μείνει στο παιχνίδι (66-62), όμως ο Καζιάνης με καθοριστικό τρίποντο διαμόρφωσε το 69-63 (39’).

Το «τελειωτικό χτύπημα» ήρθε από τον Παπαϊωάννου, ο οποίος με τρίποντο στην εκπνοή της επίθεσης, 48 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, έκανε το 72-63, «σφραγίζοντας» τη νίκη. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε σωστά τα τελευταία δευτερόλεπτα επικράτησε με 72-65 και πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στη διοργάνωση.

Διαιτητές: Τσιμπούρης-Ζακεστίδης-Τούσης

Δεκάλεπτα: 15-10, 33-28, 53-53, 72-65

Ολυμπιακός (Παντελάκης): Νόττας , Δέδες 2, Νικολάου 2, Χαϊδεμένος 14 (2), Παπαϊωάννου 9 (1), Καζιάνης 7 (1), Κουμπούλης , Γκίκας 8, Φυλακτάκης 12 (1), Μπουζούλας 14 (1), Τουρής 4

Προμηθέας Πάτρας (Ντάγιος): Δίπλαρος, Κωσταρίδης, Φωτεινάκης 2, Πούλος 14 (1), Παπαδάτος , Φαληδέας , Σκληρός 3, Μέγγος 11 (1), Οικονομίδης 25 (6), Βιτωράκης, Σταμούλος 8, Κατσιγιάννης 2