Δείτε τα highlights από τη νίκη της Μυκόνου επί του Περιστερίου.

Η Μύκονος επικράτησε του Περιστερίου με 92-88 και «κλείδωσε» την πρόκριση στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Για την Μύκονο, η οποία ανέβηκε στο 9-14, ήταν σε μεγάλη βραδιά τον Άπλμπι με 21 πόντους και 9 ασίστ, ενώ 18 πρόσθεσε ο Κάναντι.