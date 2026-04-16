ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Gazzetta: Στο γραφείο του Λιόλιου ο ΕΣΑΚΕ, πρόταση για υποβιβασμό μιας ομάδας τη νέα σεζόν

Αντιπροσωπεία του ΕΣΑΚΕ επισκέφτηκε τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και του πρότειναν τη νέα σεζόν να υποβιβάζεται μια ομάδα αντί για δύο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Μια πρόταση που θα δημιουργεί προϋποθέσεις για να αλλάξει η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL και θα υποβιβάζεται μια ομάδα αντί για δυο που προβλέπεται την επόμενη σεζόν κατέθεσε στον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο αντιπροσωπεία του ΕΣΑΚΕ που βρέθηκε στο γραφείο του την Πέμπτη (16/4), σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Στο επόμενο πρωτάθλημα (2026-2027) της Stoiximan GBL σύμφωνα με την προκήρυξη υποβιβάζονται δύο ομάδες, ωστόσο ο ΕΣΑΚΕ θέλει να αλλάξει αυτή η συνθήκη, επιχειρώντας ουσιαστικά ένα μερικό κλείσιμο της λίγκας, αλλά όχι ολικό, καθώς θα ανεβαίνει μια ομάδα από την Elite League. Γι' αυτό τον λόγο, αντιπροσωπεία του ΕΣΑΚΕ επισκέφθηκε τον Βαγγέλη Λιόλιο στο γραφείο του και έγινε πρόταση να υποβιβάζεται μία ομάδα αντί για δύο τη νέα σεζόν.

Αν ο πρόεδρος της ΕΟΚ δεν συμφωνήσει με αυτή την πρόταση, τότε ο ΕΣΑΚΕ έχει και αντιπρόταση, ώστε να τον πείσει. Το εναλλακτικό πλάνο θα είναι να καταβάλλονται χρήματα με το ύψος να ορίζεται στα 200.000 ευρώ από την 13η ομάδα που δεν θα υποβιβάζεται (από το τηλεοπτικό της συμβόλαιο της επόμενης σεζόν) και θα δίνονται στην ΕΟΚ, προς ενίσχυση της ομάδας που χάνει το δικαίωμα ανόδου από την Elite League. Όλα αυτά πέφτουν στο τραπέζι σε μια λογική περαιτέρω βελτίωσης του πρωταθλήματος και ισχυροποίησης του μέσα από τη δημιουργία πιο στέρεων βάσεων μέσα στις ομάδες.

Η αρχική θέση της ΕΟΚ είναι ξεκάθαρη και ανέφερε πως θέλει να ανεβαίνουν δυο ομάδες από το πρωτάθλημα της Elite League στην Stoiximan GBL και γι' αυτό θεωρείται πολύ δύσκολη η προσπάθεια της Λίγκας τη δεδομένη στιγμή. Ωστόσο, είναι διατεθειμένοι να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους.