Ιστορική μεταρρύθμιση στη διοίκηση του ΕΣΑΚΕ – Εισαγωγή σύγχρονου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης με CEO

Σε νέα φάση εκσυγχρονισμού μπαίνει ο ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ εισέρχεται σε μία νέα φάση εκσυγχρονισμού και οργανωτικής εξέλιξης, κατόπιν της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση της υιοθέτησης σύγχρονου μοντέλου διοίκησης για τη Stoiximan GBL, με τη θεσμοθέτηση θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO). Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ ενέκρινε ομόφωνα τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, υλοποιώντας μία στρατηγικής σημασίας μεταρρύθμιση για το μέλλον του επαγγελματικού μπάσκετ στην Ελλάδα. Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λειτουργικής αποδοτικότητας και της θεσμικής αξιοπιστίας του Συνδέσμου. Παράλληλα, επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται στις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες, όπως η EuroLeague και η ACB. Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η σύσταση θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), ο οποίος θα έχει την ευθύνη της καθημερινής διοικητικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της Stoiximan GBL. Η επιλογή του θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν ανοικτής, διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Βασικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης Εκτελεστική Διοίκηση Η εισαγωγή της θέσης CEO διασφαλίζει τον διακριτό διαχωρισμό μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακής υλοποίησης, ενισχύοντας την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Θεσμική Θωράκιση Η επικαιροποίηση του Καταστατικού ευθυγραμμίζει τον ΕΣΑΚΕ με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, ενισχύοντας τη θεσμική του λειτουργία και την αξιοπιστία του προϊόντος της Stoiximan GBL. Εμπορική και Αναπτυξιακή Διάσταση Το νέο διοικητικό μοντέλο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών, τη βελτιστοποίηση της τηλεοπτικής και ψηφιακής παρουσίας και τη συνολική αναβάθμιση της εμπορικής αξίας του επαγγελματικού μπάσκετ. Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΣΑΚΕ κ. Μιχάλη Μελή Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ, κ. Μιχάλης Μελής, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί μία ουσιαστική τομή για το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ. Ο ΕΣΑΚΕ εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο οργανισμό, που λειτουργεί με όρους ιδιωτικοοικονομικής αποδοτικότητας, θεσμικής διαφάνειας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας για τη συνολική αναβάθμιση της Stoiximan GBL, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο».

Αναλυτικά

Βασικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης

Εκτελεστική Διοίκηση

Θεσμική Θωράκιση

Εμπορική και Αναπτυξιακή Διάσταση

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΣΑΚΕ κ. Μιχάλη Μελή

