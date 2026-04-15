ΠΑΟΚ-Άρης: Απίθανος Ντίμσα αστόχησε εξ επαφής χωρίς αντίπαλο!
Παρότι μόνος του με το καλάθι ο Τόμας Ντίμσα αστόχησε στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην PAOK Sports Arena, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL!
Ο έμπειρος γκαρντ του «δικεφάλου» βρέθηκε στον αιφνιδιασμό εξ επαφής με το καλάθι και η έλλειψη απόφασης στην τελική προσπάθεια τον έκανε να χάσει δυο εύκολους πόντους.
Με την κίνηση του έδειξε αρχικά πως πήγαινε για το κάρφωμα στη δεύτερη περίοδο της «μάχης» με τον Άρη ο Τόμας Ντίμσα, αλλά στον αέρα άλλαξε γνώμη και αυτό του στοίχισε την απώλεια δυο πόντων, καθώς άφησε την μπάλα με τέτοιο τρόπο που δεν βρήκε στόχο.
