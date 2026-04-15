Παραλίγο να... ανάψουν για τα καλά τα αίματα στην PAOK Sports Arena μεταξύ των Κώστα Αντετοκούνμπο και Μπεν Μουρ.

Ένταση σημειώθηκε στην 2η περίοδο του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Την ώρα που γινόταν επαναφορά της μπάλας κάτω από το καλάθι του ΠΑΟΚ, υπήρξαν... σπρωξιές μεταξύ Αντετοκούνμπο και Μουρ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσει λεκτική αψιμαχία μεταξύ τους χωρίς ωστόσο να δοθεί κάποια συνέχεια στο μεταξύ τους «επεισόδιο».