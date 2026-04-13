Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στα social media, η ΚΑΕ ΑΕΚ ευχήθηκε για τα 102 χρόνια που συμπληρώνει η «Ένωση», τονίζοντας πόσο περήφανη είναι για την ιστορία της ομάδας.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Σαν σήμερα…

Στην οδό Βερανζέρου, στο κέντρο της Αθήνας, την 13η Απριλίου 1924, στο κατάστημα των αδελφών Ιωνά και του Κώστα Δημόπουλου γεννιέται το ένδοξο «Κλουμπ» της Ρωμιοσύνης: Η Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (A.E.K.)

Η Ομάδα Μας.

Η ευγνωμοσύνη προς τους Ιδρυτές προγόνους μας -επιφανείς Κωνσταντινουπολίτες, ανάμεσα στους οποίους ο πρώτος Πρόεδρός μας, Κωνσταντίνος Σπανούδης, και Μικρασιάτες πρόσφυγες - σταθερά και διαρκής.

Η μεταλαμπάδευση των ιδανικών και τoυ πολιτισμού της «Βασιλίδας των πόλεων» ύψιστο καθήκον μας.

102 χρόνια και συνεχίζουμε δυνατότεροι…

Υπερήφανοι για την Ιστορία μας.

Χρόνια Πολλά σε κάθε συνενωσίτισσα και σε κάθε συνενωσίτη».