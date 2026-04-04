Παναθηναϊκός: Η εννιάδα για το ματς με τον Προμηθέα
Με... μισή ομάδα θα φιλοξενηθούν οι «πράσινοι» στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Όπως έγινε γνωστό από την Παρασκευή (3/4) ο Παναθηναϊκός θα έχει επτά απουσίες για το παιχνίδι κόντρα στους Πατρινούς, έχοντας να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα.
Ο Εργκίν Άταμαν θα μπορεί να υπολογίζει σε μόλις εννέα παίκτες και πιο συγκεκριμένα στους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Φαρίντ, Μήτογλου, Εργνανγκόμεθ, Κουζέλογλου και Γκριγκόνις. Μάλιστα ο Λιθουανός πήρε τη θέση του Τσέντι Όσμαν στο ελληνικό ρόστερ, τουλάχιστον, έως και το τέλος της κανονικής περιόδου.
Άλλωστε ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα για δύο ακόμα αλλαγές, μία πριν από τα ημιτελικά των playoffs και μία πριν από τους τελικούς.
Όσον αφορά τις απουσίες; Είναι εκτός ο Τούρκος φόργουορντ (και) λόγω ίωσης, όπως επίσης και οι Γκραντ (τραυματίας), Ρογκαβόπουλος (τραυματίας), Τολιόπουλος (τραυματίας), Σαμοντούροβ (τραυματίας), Λεσόρ (τιμωρημένος), Ναν (τιμωρημένος).
