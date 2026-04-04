ΑΕΚ: Τίμησε το Ευρωπαϊκό του 1968 στο Καλλιμάρμαρο

Νίκος Καρφής
aek1968_intime

Σαν σήμερα, 4 Απριλίου 1968, η ΑΕΚ κατέκτησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας και φέτος, στο Καλλιμάρμαρο, θρύλοι και φίλαθλοι της Βασίλισσας γιόρτασαν μαζί αυτή την ιστορική μέρα.

Σαν σήμερα, 4 Απριλίου 1968, η ΑΕΚ έγραψε ιστορία, φέρνοντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο για ελληνική ομάδα και ανοίγοντας έναν χρυσό δρόμο για το ελληνικό μπάσκετ.

Φέτος, στο Καλλιμάρμαρο, η Βασίλισσα γιόρτασε αυτή την ξεχωριστή μέρα με την παρουσία των θρύλων της ομάδας: του Ζούπα, του Τρόντζου, του Μπαμπανικολού, αλλά και πλήθους πιστών φιλάθλων που γέμισαν το γήπεδο για να τιμήσουν την ιστορία της.

Μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση, που υπενθύμισε σε όλους γιατί η ΑΕΚ κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ελληνικού αθλητισμού. Ένα έπος που δεν ξεχνιέται, ένα χρυσό κεφάλαιο που εμπνέει ακόμα και σήμερα, που η Ένωση προχωρά στους «8» του BCL.

@Photo credits: INTIME
     

