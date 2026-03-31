Ο Ομάρ Πέιν σχολιάζει την εξ αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής για το Περιστέρι με τον Άρη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Αντιμέτωπο με τον Άρη θα βρεθεί την Τετάρτη (1/4, 17:00) το Περιστέρι στο εξ αναβολής παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου μετρούν έξι σερί νίκες στο πρωτάθλημα, γεγονός που έχει προσδώσει πολύ καλή ψυχολογία σε όλους και άπαντες είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Έχουμε μεγάλο κίνητρο απέναντι στον Άρη, καθώς έχουμε χάσει από αυτόν φέτος δύο φορές. Θέλουμε να πάρουμε ακόμα μια νίκη για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή θέση για τα playoffs» δήλωσε ο Ομάρ Πέιν για την συνάντηση με τους «κίτρινους».

Και συμπλήρωσε: «Εμείς θα είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε από τους φιλάθλους μας να έρθουν και να μας στηρίξουν. Μας βοηθάνε πάρα πολύ όλο το χρόνο, απολαμβάνω την παρουσία τους στην εξέδρα και περιμένω να μας δώσουν ενέργεια όπως σε κάθε ματς».

Τα εισιτήρια με τον Άρη

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον εξ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τον Άρη την Τετάρτη (01/04, 17:00, ΕΡΤ2) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» γίνεται μόνο από τα εκδοτήρια του γηπέδου την Τρίτη (31/3) από τις 16:00 έως τις 19:00 και την Τετάρτη (01/04) από τις 14:00 έως την έναρξη του αγώνα.

Για κάθε εισιτήριο με τον Άρη προσφέρεται δωρεάν ένα εισιτήριο για τον αγώνα με τον Κολοσσό.

Όσον αφορά την αναμέτρηση του Σαββάτου (4/4, 16:00) με τον Κολοσσό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται τόσο από τα εκδοτήρια, όσο και ηλεκτρονικά.

Τα εκδοτήρια για την αναμέτρηση με τον Κολοσσό θα ανοίξουν το Σάββατο (4/4) από τις 13:00 έως την έναρξη του αγώνα.

Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα γίνεται ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet και υπενθυμίζεται πως δεν επιτρέπεται η μετακίνηση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας και γι’ αυτό τον λόγο δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στο γήπεδο.

