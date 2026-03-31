Ο Αμίν Νουά αναδείχτηκε MVP of the Week για την εμφάνισή του απέναντι στον Κολοσσό

Ο Αμίν Νουά ήταν κομβικός για τον Άρη στη νίκη επί του Κολοσσού, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του MVP of the Week.

Ο Αμίν Νουά έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στη Stoiximan GBL της φετινής σεζόν και είναι δεύτερος σε μέσο όρο πόντων, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε αναδειχθεί Stoiximan MVP of the Week.

Όπως δεν είχε αναδειχθεί και Πολυτιμότερος παίκτης του Άρη. Με την εμφάνισή του στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό, ωστόσο, ο 29χρονος Γάλλος φόργουορντ κέρδισε τον τίτλο του MVP of the Week και ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος παίκτης των «κιτρινόμαυρων» που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Ο Γάλλος φόργουορντ σκόραρε 31 πόντους με 8/9 βολές, 7/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, κέρδισε 7 φάουλ, υπέπεσε σε 3 φάουλ και έκανε 2 λάθη, ενώ είχε και 2 κλεψίματα στα 31:13 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο ranking.