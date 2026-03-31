Άρης: Οι Ισπανοί θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία με Θανάση Αντετοκούνμπο
Ένα πολυσυζητημένο θέμα επαναφέρει ο λογαριασμός στο Χ, «LaCentral ACB», καθώς θεωρεί δεδομένη την επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα και τη συμφωνία με τον Άρη. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ζήτημα, η εξέλιξη του οποίου θα εξαρτηθεί από τον ίδιο τον αθλητή. Η πρόθεση συνεργασίας του Άρη με τον διεθνή φόργουορντ είναι δεδομένη από το περασμένο καλοκαίρι. Είναι επίσης γνωστή η φιλική σχέση του Θανάση Αντετοκούνμπο με τον Ρίτσαρντ Σιάο (ιδιοκτήτης του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ) και η γνώση του πρώτου περί των πεπραγμένων στην ομάδα.
Σχετικές συζητήσεις έλαβαν χώρα και το περασμένο καλοκαίρι πριν τελικώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποφασίσει να παρατείνει το διάστημα παραμονής του στο ΝΒΑ. Είναι δεδομένο ότι επαφές θα υπάρξουν κι ενόψει της επόμενης χρονιάς όπως επίσης και ότι η κατάληξη αυτού του ζητήματος θα εξαρτηθεί από τον ίδιο τον παίκτη.
