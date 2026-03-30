Μποζίκας για τα υβριστικά συνθήματα εναντίον του Φουρνιέ: «Θα το ανεχτούμε και αυτό»

Ο Γιώργος Μποζίκας σχολίασε τα συνθήματα κατά του Εβάν Φουρνιέ, τα οποία ήταν και ο λόγος για να διακόψει για λίγο τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Ο Γιώργος Μποζίκας μίλησε στην ΕΡΤ πριν το τζάμπολ του ντέρμπι, όμως αναγκάστηκε να διακόψει για λίγο, καθώς η ένταση από την εξέδρα ανέβηκε κατακόρυφα.

Λόγος για την ένταση στα ντεσιμπέλ ήταν η είσοδος του Εβάν Φουρνιέ στο γήπεδο, με το κοινό να ξεκινά τα υβριστικά συνθήματα, τα οποία έφεραν και την αγανάκτηση του Γιώργου Μποζίκα.

«Θα το ανεχτούμε και αυτό», σχολίασε ο ασίσταντ κόουτς του Ολυμπιακού, ο οποίος λίγο μετά συνέχισε τις δηλώσεις του.