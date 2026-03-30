Μποζίκας για τα υβριστικά συνθήματα εναντίον του Φουρνιέ: «Θα το ανεχτούμε και αυτό»
Ο Γιώργος Μποζίκας μίλησε στην ΕΡΤ πριν το τζάμπολ του ντέρμπι, όμως αναγκάστηκε να διακόψει για λίγο, καθώς η ένταση από την εξέδρα ανέβηκε κατακόρυφα.
Λόγος για την ένταση στα ντεσιμπέλ ήταν η είσοδος του Εβάν Φουρνιέ στο γήπεδο, με το κοινό να ξεκινά τα υβριστικά συνθήματα, τα οποία έφεραν και την αγανάκτηση του Γιώργου Μποζίκα.
«Θα το ανεχτούμε και αυτό», σχολίασε ο ασίσταντ κόουτς του Ολυμπιακού, ο οποίος λίγο μετά συνέχισε τις δηλώσεις του.
Το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιώργου Μποζίκα:
