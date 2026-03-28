Ξανθόπουλος: «Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, εύχομαι να φέρει το τρόπαιο»

Εξαιρετικό Περιστέρι μέσα στη SUNEL Arena επί της αγνώριστης ΑΕΚ (για 35 λεπτά). Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 74-64 του συνόλου του Σάκοτα. Στο 12-9 πήγαν οι φιλοξενούμενοι, στο 16-7 έπεσε η Βασίλισσα.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μετά τη νίκη του κόντρα στην ΑΕΚ μίλησε για την Ένωση με τα καλύτερα λόγια και ευχαρίστησε τον Ντράγκαν Σάκοτα για τα θετικά του λόγια προς το Περιστέρι.

Οι δηλώσεις του

«Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι τεράστια νίκη και μπράβο σε όλους. Από την εικόνα δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος, ειδικά από το 28’ και μετά. Ίσως ευθύνομαι και εγώ, ήμουν κάπως πιο νευρικός.

Η ΑΕΚ έχασε αρκετά ελεύθερα σουτ και έπρεπε να ρισκάρουμε λίγο. Βιαστήκαμε όταν ήταν στους 23 πόντους. Με τόσο ταλέντο η ΑΕΚ μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, εμείς πήγαμε να το τελειώσουμε εκεί. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας στην άμυνα, όπως και το αμυντικό ριμπάουντ.

Για το αν μπορεί να πάει στην 3η θέση το Περιστέρι: «Βλέπουμε το επόμενο ματς με τον Άρη. Τα παιδιά με αυτόν τον χαρακτήρα που έχουν, πολλά μπορείς να περιμένεις. Εύχομαι στην ΑΕΚ να φέρει το τρόπαιο (BCL) στην Ελλάδα. Το ευχήθηκα και στον ΠΑΟΚ».