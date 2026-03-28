Κολοσσός - Άρης: Πήραν φωτιά οι επιθέσεις με 65 πόντους σ' ένα δεκάλεπτο!
Οι επιθέσεις είχαν τον πρώτο λόγο στο ξεκίνημα του αγώνα στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο καθώς Κολοσσός και Άρης έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ!
Συγκεκριμένα το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους γηπεδούχους να έχουν προβάδισμα με 36-29, δηλαδή είχαν σημειωθεί στο σύνολο 65 πόντους σε μια περίοδο.
Κάτι που αποτυπώθηκε και στη στατιστική καθώς ο μεν Κολοσσός είχε 11/16 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ ο Άρης μέτρησε αντίστοιχα 7/9 δίποντα, 3/10 και 4/4 βολές.
Δείτε τα όσα συνέβησαν στο πρώτο δεκάλεπτο
