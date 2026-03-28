Κολοσσός - Άρης: Τους μισούς πόντους της ομάδας του ο Νούα στο ημίχρονο
Μπορεί η ομάδα του να ήταν πίσω στο σκορ με 54-46 στο ημίχρονο αλλά εκείνος είχε κάνει τα πάντα προκειμένου να κρατήσει τον Άρη μέσα στο παιχνίδι.
Ο λόγος για τον Αμίν Νούα ο οποίος ήταν «λεφτά στην τράπεζα» για λογαριασμό των «κιτρίνων» στο πρώτο μισό του αγώνα στο κλειστό της Καλλιθέας.
Συγκεκριμένα είχε σημειώσει τους 21 από τους 46 πόντους της ομάδας του έχοντας 6/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές και 4 ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα.
