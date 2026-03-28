Ο Αμίν Νούα ήταν ο παίκτης που έκλεψε περισσότερο την παράσταση στην αναμέτρηση της Ρόδου μεταξύ Κολοσσού και Άρη.

Μπορεί η ομάδα του να ήταν πίσω στο σκορ με 54-46 στο ημίχρονο αλλά εκείνος είχε κάνει τα πάντα προκειμένου να κρατήσει τον Άρη μέσα στο παιχνίδι.

Ο λόγος για τον Αμίν Νούα ο οποίος ήταν «λεφτά στην τράπεζα» για λογαριασμό των «κιτρίνων» στο πρώτο μισό του αγώνα στο κλειστό της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα είχε σημειώσει τους 21 από τους 46 πόντους της ομάδας του έχοντας 6/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές και 4 ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα.