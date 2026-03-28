Ντέρμπι με προνόμιο

Ο Δημήτρης Κατσιώνης (aka Hoopphellas) σας προετοιμάζει για το ντέρπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό την Δευτέρα.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε ένα ντέρμπι όπου διακύβευμα είναι το πρεστίζ και όχι το βαθμολογικό πλασάρισμα. Και αυτό αποτελεί προνόμιο και για τους δύο.

Σε ένα μάλλον άβολο σημείο της σεζόν, όπου οι δύο ομάδες μας παλεύουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογική κούρσα της Ευρωλίγκας, έρχεται το μεταξύ τους παιχνίδι του πρωταθλήματος να τους δώσει μια πρωτίστως πνευματική άσκηση. Αλήθεια, είναι δυνατόν να μπορέσουν και οι δύο, νικητής ωκαι ητημένος, να αδειάσουν συναισθηματικά μέχρι το πρωί της Τρίτης, αφήνοντας πίσω το ψυχολογικό φορτίο που συνοδεύει κάθε τέτοiα αναμέτρηση, ακόμα και εάν αυτή δεν έχει βαθμολογική σημασία;

O γηπεδούχος Παναθηναϊκός θα χρειαστεί την ουσιαστική συνεισφορά του ελληνικού του κορμού για να υποστηρίξει το πλάνο νίκης. Παιδιά όπως ο Μήτογλου (ως Stretch Big που θα δημιουργήσει χώρους στη ρακέτα για τα γκαρντ των πρασίνων), ο Καλαϊτζάκης (πίεση στη μπάλα ώστε να χαλάσει τους χρόνους της ερυθρόλευκης επίθεσης) και ο Τολιόπουλος (περιφερειακή εκτέλεση είτε μετά από ντρίμπλα είτε από θέση, υποστηρίζοντας το PnR των χειριστών Σλούκα-Ναν) θα κλειθούν να δώσουν την απαραίτητη “σπίθα” του X-Factor σε αυτό το ματς.

Ο Έργκιν Άταμαν θα βασιστεί στις δεξιότητες και στην προσωπικότητα των γκαρντ του, έχοντας όμως δύο “άσσους” αυτήν τη φορά στο μανίκι του. Το δίδυμο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις-Ματίας Λεσόρ μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε επίπεδο προσωπικών μονομαχιών αλλά και ανάπτυξης, δεδομένου ότι οι πράσινοι πλέον μπορούν να χτυπήσουν μέσα στη ρακέτα και να μετακινήσουν την ερυθρόλευκη άμυνα πατώντας σε διαφορετικό αναπτυξιακό υπόβαθρο. Κλειδί για το “τριφύλλι” το ποσοστό στην περιφερειακή εκτέλεση που θα διαμορφώσει τους διαθέσιμους χώρους για τους σολίστ, το αμυντικό ριμπάουντ και η έντση στο αμυντικό κομμάτι. Τεράστιο το ενδιαφέρον στην επιλογή των σχημάτων μιας και τα τελευταία παιχνίδια έδειξαν σε όλους την ικανότητα των πρασίνων να “μεταμορφωθούν” παίζοντας με το μέγεθος σε επίπεδο σχημάτων. Χαμηλό σχήμα με Χέις-Χουάντσο στη γραμμή ψηλών αλλά και δυνατότητα να πάει Big, παίζοντας το δίδυμο αυτό στις θέσεις των φόργουορντ.

Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την πρώτη θέση και πηγαίνει στο T-Center για να πάρει το ψυχολογικό πλεονέκτημα, αναφορικά με το συγκεκριμένο ματσάρισμα, ξεκάθαρα στην πλευρά του. Το πλάνο του κόουτς Μπαρτζώκα θα είναι ξεκάθαρο. Oι ερυθρόλευκοι θα πάνε με ασφάλεια σε καταστάσεις που πλεονεκτούν, πατώντας στην υπεροχή τους στο κομμάτι του ριμπάουντ (και δη στη δυναμική που τους δίνει η ικανότητα τους να ανανεώνουν επιθέσεις), στις off-ball δράσεις με τους cutters να χτυπούν ανελέητα κάθε “βαθιά”/δυναμική βοήθεια του παίχτη τους στη μπάλα.

Για αυτό και είναι εξόχως σημαντικό να μπορέσουν οι χειριστές της ομάδας με ικανότητα στην εκτέλεση μετά από ντρίμπλα (κυρίως ο Ντόρσεϊ δηλαδή) ,να μπορέσουν να μεταδώσουν στην αντίπαλη άμυνα από το ξεκίνημα, το συναίσθημα της “απειλής”. Εάν οι γηπεδούχοι δεν νιώσουν καλά με μονή άμυνα χωρίς δυναμικές βοήθειες απέναντι στους χειριστές των φιλοξενούμενων, θα επέλθει ένα τακτικό ντόμινο που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Η απουσία του Εβάν Φουρνιέ εδώ, είναι αν μη τι άλλο σημαντική. Είναι επίσης δεδομένο ότι οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να αναμείξουν από νωρίς στην επίθεση το δίδυμο των “5’, Μιλουτίνοφ-Τζόουνς, συνδέοντας ενίοτε τη δυναμική τους στην καρδιά της ρακέτας με τους σουτέρ στην αδύνατη πλευρά (λειτουργία του “5” ως connective playmaker). Σημαντικός παράγοντας για το σύνολο του κόουτς Μπαρτζώκα, η προστασία της μπάλας. Ο αντίπαλος θέλει να παίξει γρήγορα και να βρει πόντους στο transition, οπότε τα λάθη απλά απαγορεύονται.

Πάμε για ένα ντέρμπι που θα λειτουργήσει ως “κριτήριο αξιολόγησης” αναφορικά με την αγωνιστική και συναισθηματική ετοιμότητα των δύο “αιωνίων” τη συγκεκριμένη στιγμή, όπου το διακύβευμα στην Ευρωλίγκα κάθε εβδομάδα, είναι μεγάλο. Ας ελπίσουμε να μην αφήσει σε κανέναν εκ των δύο ιδιαίτερο συναισθηματικό αποτύπωμα. Η πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που λέγεται “τελικοί ελληνικού πρωταθλήματος” θα είναι πάντα εκεί.