ΠΑΟΚ: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Κλεομένης
Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Κλεομένη και άφησε λουλούδια και μια φανέλα με το όνομα του αδικοχαμένου οπαδού στη μνήμη του.
Συγκεκριμένα ο Νίκος Μπουντούρης, μαζί με τον Νίκο Περσίδη, τον Αντώνη Κόνιαρη και τον Θοδωρή Ζάρα βρέθηκαν στο μνημείο, προκειμένου να τιμήσουν τον οπαδό του «δικεφάλου» όπου έχασε τη ζωή του.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
«Στη μνήμη του Κλεομένη…
Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ άφησε λουλούδια και μία φανέλα, στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο οπαδός του ΠΑΟΚ Κλεομένης».
Στη μνήμη του Κλεομένη…— PAOK BC (@PAOKbasketball) March 24, 2026
Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ άφησε λουλούδια και μία φανέλα, στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο οπαδός του ΠΑΟΚ Κλεομένης. pic.twitter.com/RqDsvslbom
