ΑΕΚ - Ηρακλής: Ο Κικίλιας στη SUNEL Arena
Ο Βασίλης Κικίλιας δεν ξεχνά την αγαπημένη του ΑΕΚ, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να δίνει το παρών στη SUNEL Arena, προκειμένου να δει την Ένωση να αγωνίζεται.
Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ παρακολουθεί το ματς με τον Ηρακλή, κάνοντας ένα... διάλειμμα από την πολιτική, ώστε να δει την αγαπημένη του Ένωση. Μαζί του και ο πρώην head coach της ΑΕΚ, Ηλίας Καντζούρης.
Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2002 με τη Βασίλισσα, το Σαπόρτα του 2000 και δύο Κύπελλα Ελλάδος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.