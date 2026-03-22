Ο Βασίλης Κικίλιας δεν ξεχνά την αγαπημένη του ΑΕΚ, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να δίνει το παρών στη SUNEL Arena, προκειμένου να δει την Ένωση να αγωνίζεται.

Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ παρακολουθεί το ματς με τον Ηρακλή, κάνοντας ένα... διάλειμμα από την πολιτική, ώστε να δει την αγαπημένη του Ένωση. Μαζί του και ο πρώην head coach της ΑΕΚ, Ηλίας Καντζούρης.

Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2002 με τη Βασίλισσα, το Σαπόρτα του 2000 και δύο Κύπελλα Ελλάδος.