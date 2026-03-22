Δείτε τις συνθέσεις στο ματς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή για την Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Sunel Arena τον Ηρακλή (22/3, 13:00), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. O Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει Ραϊκουάν Γκρέι που έμεινε εκτός, λόγω ενός προβλήματος στον προσαγωγό.

Έτσι η εξάδα των ξένων απαρτίζεται από τους Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ. Εκτός του Γκρέι, η Ένωση δεν έχει κάποια άλλη απουσία στην 12άδα της.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος

Η 11άδα του Ηρακλή: Φάντερμπερκ, Στρονγκ, Κέλι, Σμιθ, Τσιακμάς, Μωραϊτης, Γουέρ, Καμπουρίδης, Σύλλας, Ντέιβις και Γιαννίκος.