AEK: Η 12άδα κόντρα στον Ηρακλή
Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Sunel Arena τον Ηρακλή (22/3, 13:00), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. O Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει Ραϊκουάν Γκρέι που έμεινε εκτός, λόγω ενός προβλήματος στον προσαγωγό.
Έτσι η εξάδα των ξένων απαρτίζεται από τους Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ. Εκτός του Γκρέι, η Ένωση δεν έχει κάποια άλλη απουσία στην 12άδα της.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος
Η 11άδα του Ηρακλή: Φάντερμπερκ, Στρονγκ, Κέλι, Σμιθ, Τσιακμάς, Μωραϊτης, Γουέρ, Καμπουρίδης, Σύλλας, Ντέιβις και Γιαννίκος.
