Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού άφησαν λουλούδια πριν από το τζάμπολ του αγώνα στη μνήμη φιλάθλου της ομάδας.

Τον δικό τους φόρο τιμής θέλησαν να αποτίσουν τα μέλη του Ολυμπιακού στη μνήμη ενός φίλου της ομάδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγο πριν ταξιδέψει στο Παρίσι για να παρακολουθήσει δια ζώσης το παιχνίδι με την Παρί.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα, άπαντες άφησαν από ένα λουλούδι στο σημείο που υπήρχε ένα πανό αφιερωμένο στον αδικοχαμένο φίλο των «ερυθρολεύκων».

«Πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Παρί, οι παίκτες μας και το προπονητικό επιτελείο εναπόθεσαν ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη του φιλάθλου μας, Τάσου, που έφυγε από τη ζωή λίγο πριν ταξιδέψει από την Ολλανδία στο Παρίσι για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει …» ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι» στην χαρακτηριστική τους ανάρτηση.

