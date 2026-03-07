Άρης: Χωρίς Αντετοκούνμπο με το Μαρούσι
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσβλήθηκε από ίωση και δεν θα αγωνιστεί για τον Άρη στο παιχνίδι (18:15) με το Μαρούσι στο Nick Galis Hall.
Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε για τον Άρη ενόψει της απογευματινής (18:15) αναμέτρησης με το Μαρούσι. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσβλήθηκε από ίωση, είναι εμπύρετος και κλινήρης και φυσικά δεν θα βρεθεί στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Άρης, ο διεθνής σέντερ ήδη ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή.
