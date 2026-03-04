Παπαπέτρου: «Με τον Τρινκιέρι ο ΠΑΟΚ δείχνει τις προθέσεις του, το πρωτάθλημα θα γίνει πολύ ανταγωνιστικό»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε ειδική αναφορά στον ΠΑΟΚ και την σπουδαία κίνηση με την πρόσληψη του Ανδρέα Τρινκιέρι.

Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε κρότο με την υπογραφή του Αντρέα Τρινκιέρι για την επόμενη σεζόν, με τη συμφωνία του Δικεφάλου και του Ιταλού κόουτς να είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης στο Gazz Floor by Novibet και τον Ιωάννη Παπαπέτρου να κάνει ξεχωριστή αναφορά σε αυτή.

«Είναι κρίμα και για τον Ζντοβτς που είχε κάνει καλή δουλειά. Είχε στήσει μια πολύ καλή ομάδα. Με τον Τρινκιέρι κοιτάζει την μεγαλύτερη εικόνα ο ΠΑΟΚ. Έχει αλλάξει σελίδα. Προφανώς η Ευρώπη είναι στόχος αλλά επειδή δεν έχει διαφορά το να βγεις τρίτος, ο ΠΑΟΚ κοιτάζει το EuroCup και μετέπειτα την EuroLeague. Ίσως και ο ίδιος να θέλησε να προστατευτεί από την φετινή χρονιά. Ανεβαίνει και το επίπεδο του πρωταθλήματος και του χρόνου θα γίνει πολύ ανταγωνιστικό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Παπαπέτρου.