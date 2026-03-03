Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για την αλλαγή σελίδας στον ΠΑΟΚ και τις μεγάλες προσδοκίες που φέρνει το deal με τον Ιταλό προπονητή.

Η (τριετής) συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκιέρι δεν είναι απλώς μια ακόμη προπονητική επιλογή. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο «δικέφαλος» αποφασίζει να κοιτάξει ξανά ψηλά, να επαναπροσδιορίσει τη φιλοσοφία του και να βάλει τέλος στη λογική της απλής... επιβίωσης ή της μετριότητας. Όταν φέρνεις έναν προπονητή υψηλού επιπέδου με περγαμηνές, έντονη προσωπικότητα και αποδεδειγμένη ικανότητα να χτίζει ανταγωνιστικά σύνολα, δεν το κάνεις για να συμβιβαστείς, το πράττεις για να διεκδικήσεις.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ανήκει στην κατηγορία των προπονητών που δίνουν από την πρώτη ημέρα, την πρώτη προπόνηση ταυτότητα στις ομάδες τους. Πειθαρχία, τακτική και ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο είναι στοιχεία που τον συνοδεύουν σε κάθε σταθμό της καριέρας του. Αυτό σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει απλώς προπονητή, αλλάζει επίπεδο απαιτήσεων. Οι παίκτες καλούνται να ανταποκριθούν σε υψηλότερα στάνταρ, η διοίκηση να στηρίξει ένα πιο φιλόδοξο project και ο κόσμος να πιστέψει ξανά ότι μπορεί να δει μια ομάδα με χαρακτήρα και προοπτική.

Μια τέτοια κίνηση ανεβάζει αυτομάτως τον πήχη. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν, η πίεση αυξάνεται, αλλά μαζί έρχεται και η προοπτική επιστροφής σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι θέλει να χτίσει κάτι με βάθος και διάρκεια, όχι απλώς να συμμετέχει στις διοργανώσεις. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας, το μήνυμα ότι υπάρχει όραμα.

Το αν αυτή η νέα εποχή θα συνοδευτεί από επιτυχίες θα το δείξει το παρκέ. Ωστόσο, μόνο και μόνο η επιλογή ενός προπονητή από το «πάνω ράφι» αποδεικνύει πως ο «δικέφαλος» και ο «ισχυρός άνδρας» Αριστοτέλης Μυστακίδης δεν φοβάται να επενδύσει σε ποιότητα και φιλοδοξία. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει. Και πλέον δεν υπόσχεται απλώς προσπάθεια, υπόσχεται απαιτήσεις.

Άλλωστε, όπως έλεγε και ο σπουδαίος προπονητής του ΝΒΑ Γκρεγκ Πόποβιτς «όταν σταματάς να απαιτείς περισσότερα από τον εαυτό σου, σταματάς να εξελίσσεσαι» και στον ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν να εξελίσσονται. Κάθε άλλο, είναι «πεινασμένοι» για να πετύχουν και ξέρουν καλά πως ο δρόμος για να φτάσουν στον στόχο τους, μόνο εύκολος δεν είναι για εκείνους.

Απλώς, χρειάζεται υπομονή, πίστη στο πλάνο του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι και επιμονή στη λεπτομέρεια, προκειμένου ο «δικέφαλος» να ζήσει ξανά στιγμές βγαλμένες από το ένδοξο παρελθόν του...

