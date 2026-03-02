ΠΑΟΚ: Συμφώνησε με τον Τρινκιέρι
Σε συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι προχώρησε η διοίκηση του ΠΑΟΚ, βάζοντας ψηλά τον πήχη για την επόμενη σεζόν! Ο Ιταλός τεχνικός είπε το «ναι» στη διοίκηση του «δικεφάλου» και αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα 24ωρα, ίσως και την Τετάρτη (4/3), προκειμένου να δοθεί πιο επίσημος χαρακτήρας στο deal με τον επιτυχημένο τεχνικό.
Αναμφίβολα, πρόκειται για μια τεράστια κίνηση από την πλευρά της διοίκησης, η οποία δείχνει ξεκάθαρα πως έχει μεγάλες προσδοκίες από την ομάδα την επόμενη χρονιά.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι ωστόσο δεν θα αναλάβει άμεσα την ομάδα, καθώς ο Παντελής Μπούτσκος είναι εκείνος που θα διαδεχθεί επί της ουσίας μέχρι το τέλος της σεζόν τον Γιούρι Ζντοβτς.
Ο Έλληνας τεχνικός θα είναι σε ανοικτή γραμμή με τον Τρινκιέρι, ο οποίος θα συζητήσει με τη διοίκηση όλα τα θέματα που αφορούν τον σύλλογο και θα κληθεί να σχεδιάσει τον ΠΑΟΚ από μηδενική βάση στο τέλος της σεζόν.
