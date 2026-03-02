Ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι ο διακαής πόθος της διοίκησης του ΠΑΟΚ, μετά την απομάκρυνση του Γιούρι Ζντοβτς.

Στον Αντρέα Τρινκιέρι έχει στρέψει την προσοχή της η διοίκηση του ΠΑΟΚ, προκειμένου να πάρει ντα «κλειδιά» του συλλόγου άμεσα και να ηγηθεί του «δικεφάλου» μετά την απομάκρυνση του Γιούρι Ζντοβτς.

Μπορεί μετά την αποχώρηση του Σλοβένου τεχνικού να αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή ο Παντελής Μπούτσκος, ωστόσο η διοίκηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη θέλει να αποσπάσει μια καταφατική απάντηση του Αντρέα Τρινκιέρι που να αφορά είτε άμεσα την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας (πράγμα πολύ δύσκολο έως αδύνατον), είτε από το τέλος της σεζόν, ώστε να σχεδιάσει από μηδενική βάση την ομάδα της νέας χρονιάς.

Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο δεν αποκλείεται να υπάρξει και ένα ταξίδι άμεσα του Ιταλού προπονητή στην Ελλάδα, ώστε να συζητήσει με τη διοίκηση την προοπτική της συνεργασίας τους.

Η αποχώρηση του Γιούρι Ζντοβτς φέρνει τον «δικέφαλο» ενώπιον σημαντικών αποφάσεων, καθώς είτε θα πρέπει να πορευτεί με τον Παντελή Μπούτσκο, που είναι και το πιθανότερο, είτε να πάει άμεσα σε άλλη λύση με τον Αντρέα Τρινκιέρι να είναι ο μεγάλος στόχος. Πάντως, είναι πολύ δύσκολο για να μην πούμε απίθανο να δεχθεί ο Ιταλός προπονητής να αναλάβει άμεσα την ομάδα.

Σε κάθε περίπτωση όλα δείχνουν πως τα επόμενα 24ωρα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, όσον αφορά το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ.