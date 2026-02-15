Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Κοουτσάρει ο Σερέλης, ο Άταμαν βρίσκεται στον πάγκο
Ο Χρήστος Σερέλης ήταν εκείνος που ήταν όρθιος στον πάγκο και έδινε οδηγίες κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα Παναθηναϊκός-Κολοσσός.
Βέβαια ο Εργκίν Άταμαν ήταν κανονικά στον πάγκο κατά τη διάρκεια του α' ημιχρόνου και αυτό λόγω του ότι ένιωθε αδυναμία και αδιαθεσία.
Κάτι που «κουβαλάει» από την περασμένη Παρασκευή και την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε, με αποτέλεσμα να μην παραστεί στη συνέντευξη Τύπου που είχε ακολουθήσει.
