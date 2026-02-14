Σάκοτα: «Τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, σπουδαίες οι 12 σερί νίκες»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έδειξε τη χαρά του για τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Η ΑΕΚ είναι αλύγιστη και ασταμάτητη και έφυγε με το διπλό (71-88) από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του ΠΑΟΚ. Σπουδαίο ματς για την Ένωση οι Νάναλι-Γκρέι-Μπράουν-Μπάρτλεϊ, εκπληκτικό κοουτσάρισμα ο Σάκοτα.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς έβγαλε το καπέλο στους παίκτες του για την 12η σερί νίκη.

«Ξεκινήσαμε κάνοντας λάθη όμως στην συνέχεια τα διορθώσαμε και ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Δίκαιη νίκη για εμάς, συνεχίζουμε το σερί μας. 12 συνεχόμενες νίκες είναι κάτι σπουδαίο. Έρχεται και άλλη διακοπή και έτσι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε όλοι μαζί. Τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, έδειξαν χαρακτήρα και θέλαμε να κερδίσουμε γιατί στο πρώτο παιχνίδι δεν ήμασταν καλοί, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος, οπότε είχαμε ένα παραπάνω κίνητρο», ανέφερε.