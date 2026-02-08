Μπαρτζώκας: «Σε καλό δρόμο Μόρις και Νιλικίνα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL και αναφέρθηκε στο ματς, στους τραυματίες και τον Τόμας Γουόκαπ.

Αναλυτικά τα όσα είπεο ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για μια ακόμα νίκη. Πιστεύω ότι επιθετικά ήμασταν αρκετά σοβαροί, τουλάχιστον μέχρι το 35'. Παίξαμε μη εγωιστικά και αλτρουιστικά, ιδίως στην επίθεση, με την επιτομή του παίκτη που το κάνει περισσότερο από όλους, που είναι ο Γουόκαπ. Έτσι, είμαστε πραγματικά επιθετικά πολύ καλή ομάδα. Ο Προμηθέας έχοντας πολλές απουσίες στην περιφέρεια του, κάτι που είναι πρόβλημα για τους ανθρώπους, έκανε πολύ αξιόλογη εμφάνιση και οι Έλληνες παίκτες που έχει, αλλά και οι τρεις ξένοι περιφερειακοί που είναι καλοί παίκτες και σκόραραν αρκετά. Νομίζω το ευχαριστήθηκε και ο κόσμος, ας συγκεντρωθούμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι, αυτό με τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Σε ερώτηση για την κατάσταση των τραυματιών του Ολυμπιακού ενόψει Ερυθρού Αστέρα ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε: «Για τον Τζόζεφ είναι κάτι τώρα, που θα πάρει ένα χρονικό διάστημα για να επανέλθει με θεραπείες και τα λοιπά. Αυτές οι φάσεις είναι κλασικές περιπτώσεις παικτών που έρχονται από την Αμερική, δεν είναι σε αγωνιστικό ρυθμό και εδώ οι απαιτήσεις είναι τόσο έντονες όσον αφορά την αθλητικότητα, την ταχύτητα που παίζεται το παιχνίδι και είναι δύσκολο να έχεις αγωνιστικό ρυθμό, όταν δεν παίζεις παιχνίδια. Οπότε είμαστε "θύματα" αυτής της κατάστασης». Η επιστροφή του Μόρις, όχι για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά για τα παιχνίδια του Κυπέλλου είναι σε καλό δρόμο, όπως και του Νιλικίνα. Να δούμε πόσους θα έχουμε τελικά για το παιχνίδι αυτό γιατί είναι σημαντικό. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο υγιείς, να είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, παραδοσιακά δυσκολευόμαστε με τον Ερυθρό Αστέρα και είναι σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε στη συνέχεια σε ερώτηση για το παιχνίδι που έκανε ο Τόμας Γουόκαπ λέγοντας: «Είναι η επιτομή του μη εγωιστή παίκτη που θέλει να βάλει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι. Ιδίως σε αυτά τα παιχνίδια απολαμβάνει να πασάρει την μπάλα. Αν έπαιζε περισσότερο, μπορεί να είχαμε φτάσει 50 ασίστ. Είπα ότι πρέπει να αποτιμηθεί η συνεισφορά του όταν τελειώσει η διαδρομή του στον Ολυμπιακό. Ως τότε, ας μείνουμε σε αυτά που μας προσφέρει».

Για τον ρόλο που μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα στον οργανισμό του Ολυμπιακού ο Όμηρος Νετζήπογλου, αλλά και για το πόσο εύκολο είναι να «παράγει» Έλληνες επιπέδου EuroLeague η ομάδα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Όταν η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ αρχίσουν να παράγουν παίκτες και αυτές για να παίξουν σε αυτές τις ομάδες. Όταν το ισπανικό μπάσκετ με επταπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα με αυτήν την παράδοση που έχει στο άθλημα, δεν μπορεί να παράξει παίκτες για να παίξουν σε αυτό το επίπεδο, όταν βλέπετε στο ιταλικό μπάσκετ κάτι παρόμοιο... Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη κρίση στην παραγωγή παικτών, η οποία όπως καταλαβαίνετε έχει διογκωθεί γιατί στο NCAA μπορούν να πάρουν τα παιδιά τεράστια ποσά, να πάρουν από πολύ μικροί πάρα πολλά χρήματα και να έχουν και ταυτόχρονα να έχουν και ένα πτυχίο, πολύ σημαντικό για τη ζωή τους. Όλα αυτά είναι κόντρα σε αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Αλλά είναι ένα πράγμα που δεν είναι τωρινό. Η αποτίμηση για το τι μπορεί να κάνει ο Όμηρος... Ο Ολυμπιακός πάντα και εκ των πραγμάτων και βάσει του νόμου πρέπει να έχει Έλληνες παίκτες και κατά καιρούς δίνει τη δυνατότητα σε τέτοια παιδιά να μπουν σε αυτό το σύστημα. Το πού θα φτάσουν αυτοί κατά βάση πιστεύω εξαρτάται από τους ίδιους. Ο συγκεκριμένος είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος εδώ πέρα και είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Εγώ χάρηκα πολύ που σήμερα βρήκε περισσότερο χρόνο και έπαιξε και καλά και νιώθω ότι θα έχει και μια συνέχεια αυτό. Τώρα το πώς, πρώτα εξαρτάται από αυτόν και μετά από όλους τους άλλους».