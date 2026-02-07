Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης έκλεψε την παράσταση στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα στην SUNEL Arena.

«On fire» ήταν ο Γιώργος Καλαϊτζάκης κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου στο παιχνίδι των Λιοσίων μεταξύ της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ πήρε το Μαρούσι στις πλάτες του και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να κλείσει το ημίχρονο με την ομάδα των βορείων προαστίων στο +4.

Συγκεκριμένα σε αυτό το διάστημα σημείωσε 12 πόντους και αποτέλεσε το κρυφό όπλο στην φαρέτρα του Ηλία Παπαθεοδώρου.

